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      Унікального трирогого оленя помітили у США: цікаве фото

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      Унікальний трирогий олень живе у США / Фото з Facebook

      Американець під час прогулянки лісом у штаті Мічиган випадково зустрів трирогого оленя. Фахівці переконують, ця тварина – унікальна та "одна на мільйон".

      Світлину трирогого оленя зробив 75-річний Стів Ліндберг і опублікував у своєму фейсбуці. Чоловік на пенсії, тож у вільний час займається аматорським фотополюванням. 

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      Під час одної з останніх прогулянок Стів помітив річкову видру, яка ласувала рибою на льоду. Чоловік зробив світлину і був переконаний, що "своє фото дня вже отримав".

      Проте, коли пенсіонер повертався зі своєю собакою до машини, помітив незвичайного оленя. Проте, що тварина трирога – американець помітив лише вдома, коли переглядав світлини на комп’ютері.

      Я маю тисячі фото білохвостого оленя, але відразу зрозумів: у цього щось не так з рогами. Та він же трирогий! Я ніколи раніше такого не бачив,
      – відзначив чоловік.

      Світлина зібрала чималу кількість вподобань і навіть привернула увагу громадськості. За словами фахівців, таких оленів – "один на мільйон".


      У США помітили трирогого оленя

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини США Світ тварин
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