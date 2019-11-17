Унікального трирогого оленя помітили у США: цікаве фото

Американець під час прогулянки лісом у штаті Мічиган випадково зустрів трирогого оленя. Фахівці переконують, ця тварина – унікальна та "одна на мільйон".

Світлину трирогого оленя зробив 75-річний Стів Ліндберг і опублікував у своєму фейсбуці. Чоловік на пенсії, тож у вільний час займається аматорським фотополюванням.

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Під час одної з останніх прогулянок Стів помітив річкову видру, яка ласувала рибою на льоду. Чоловік зробив світлину і був переконаний, що "своє фото дня вже отримав".

Проте, коли пенсіонер повертався зі своєю собакою до машини, помітив незвичайного оленя. Проте, що тварина трирога – американець помітив лише вдома, коли переглядав світлини на комп’ютері.

Я маю тисячі фото білохвостого оленя, але відразу зрозумів: у цього щось не так з рогами. Та він же трирогий! Я ніколи раніше такого не бачив,

– відзначив чоловік.

Світлина зібрала чималу кількість вподобань і навіть привернула увагу громадськості. За словами фахівців, таких оленів – "один на мільйон".



У США помітили трирогого оленя