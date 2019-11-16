Самый крутой щенок в мире: в американском Миссури нашли собаку с хвостом на лбу – фото
Животное нашли на улице. Щенок держался рядом с другой собакой и пытался согреться от холода. Его приютили у себя зоозащитники, друга забрали тоже.
Аномалия щенка очень удивила активистов, они показали животное ветеринарам. Об этом сообщает CNN.
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По словам медиков, хвост на лбу у зверька не соединен с жизненно важными органами, поэтому удалять его нет необходимости.
Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить собаку в самого крутого щенка на свете,
– шутят врачи.
Ветеринары также отметили: вертеть хвостиком, расположенным на лбу, пес не может. Животное уже назвали Нарвалом, в честь редкого млекопитающего, которое проживает в арктических водах и тоже имеет рог на голове.
Фото и видео со щенком уже набрало тысячи "лайков" в соцсетях. Некоторое время за здоровьем животного еще будут наблюдать волонтеры и уже потом передадут собаку новым хозяевам.
Щенок с хвостом на лбу видео
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