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      Самый крутой щенок в мире: в американском Миссури нашли собаку с хвостом на лбу – фото

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      Щенок с хвостом на лбу / Фото из соцсетей

      Животное нашли на улице. Щенок держался рядом с другой собакой и пытался согреться от холода. Его приютили у себя зоозащитники, друга забрали тоже.

      Аномалия щенка очень удивила активистов, они показали животное ветеринарам. Об этом сообщает CNN.

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      По словам медиков, хвост на лбу у зверька не соединен с жизненно важными органами, поэтому удалять его нет необходимости.

      Этот хвост нужен только для того, чтобы превратить собаку в самого крутого щенка на свете,
      – шутят врачи.

      Ветеринары также отметили: вертеть хвостиком, расположенным на лбу, пес не может. Животное уже назвали Нарвалом, в честь редкого млекопитающего, которое проживает в арктических водах и тоже имеет рог на голове.

      Фото и видео со щенком уже набрало тысячи "лайков" в соцсетях. Некоторое время за здоровьем животного еще будут наблюдать волонтеры и уже потом передадут собаку новым хозяевам.

      Щенок с хвостом на лбу видео

       

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      15 ноября
      1547
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Мир животных
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