Уникальные фотографии Украины начала ХХ века
В сети появились уникальные фотографии Украины начала XX века. Кадры из Киева, Одессы и Ялты оказались в фотопластинке, купленной на блошином рынке.
На снимках можно увидеть известную Потемкинскую лестницу в Одессе, интересные фотографии старых жилищ, пейзажи Ялты. На этих старинных фотографиях перед нами открывается интересная история Украины. Эти кадры передают дух того времени и показывают Украину в начале XX века. Все фото с сайта flicr.
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Усадьбы, сельские и городские сцены запечатлены неизвестным автором. Изображения случайным образом оказались у фотолюбителя, который приобрел коробку с неизвестным сокровищем на рынке.
Фотография – одна из самых важных вещей в моей жизни. Коробку стеклянных фотопластин 6х6 я нашел на блошином рынке. Вы можете наслаждаться снимками в высоком качестве,
– написал Ульрих Шнелль, который опубликовал фотографии.
Уникальные фотографии Украины XX века
Потемкинская лестница в Одессе / Фото с Cameralabs
Пейзаж Ялты / Фото с Cameralabs
Киево-Печерская лавра в Киеве / Фото с Cameralabs
Одесский оперный театр / Фото с Cameralabs
Севастополь / Фото с Cameralabs
Крестьянский дом / Фото с Cameralabs
Деревянный дом / Фото с Cameralabs
Дорога в Киев / Фото с Cameralabs
Колоритное фото хозяев дома / Фото с Cameralabs
Зубры на территории леса / Фото с Cameralabs
Христианская семья / Фото с Cameralabs