В сети появились уникальные фотографии Украины начала XX века. Кадры из Киева, Одессы и Ялты оказались в фотопластинке, купленной на блошином рынке.

На снимках можно увидеть известную Потемкинскую лестницу в Одессе, интересные фотографии старых жилищ, пейзажи Ялты. На этих старинных фотографиях перед нами открывается интересная история Украины. Эти кадры передают дух того времени и показывают Украину в начале XX века. Все фото с сайта flicr.

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Усадьбы, сельские и городские сцены запечатлены неизвестным автором. Изображения случайным образом оказались у фотолюбителя, который приобрел коробку с неизвестным сокровищем на рынке.

Фотография – одна из самых важных вещей в моей жизни. Коробку стеклянных фотопластин 6х6 я нашел на блошином рынке. Вы можете наслаждаться снимками в высоком качестве,

– написал Ульрих Шнелль, который опубликовал фотографии.

Уникальные фотографии Украины XX века



Потемкинская лестница в Одессе / Фото с Cameralabs



Пейзаж Ялты / Фото с Cameralabs



Киево-Печерская лавра в Киеве / Фото с Cameralabs



Одесский оперный театр / Фото с Cameralabs



Севастополь​ / Фото с Cameralabs



Крестьянский дом / Фото с Cameralabs



Деревянный дом / Фото с Cameralabs



Дорога в Киев​ / Фото с Cameralabs



Колоритное фото хозяев дома / Фото с Cameralabs



Зубры на территории леса / Фото с Cameralabs