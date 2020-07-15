Унікальні фотографії України початку ХХ століття
В мережі з’явилися унікальні фотографії України початку XX cтоліття. Кадри з Києва, Одеси та Ялти виявилися у фотопластинці купленій на блошиному ринку.
На знімках можна побачити відомі Потьомкінські сходи в Одесі, цікаві фотографії старих осель, краєвиди Ялти. На цих старовинних світлинах перед нами відкривається найцікавіша історія України. Ці кадри передають дух того часу та показують Україну на початку XX століття. Усі фото із сайту flicr.
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Садиби, сільські та міські сцени відображені невідомим автором. Зображення випадковим чином опинилися у фотолюбителя, який придбав коробку з невідомим скарбом на ринку.
Фотографія – одна з найважливіших речей в моєму житті. Коробку скляних фотопластин 6х6 я знайшов на блошиному ринку. Ви можете насолоджуватися знімками у високій якості,
– написав Ульріх Шнелль, який опублікував фотографії.
Унікальні фотографії України XX століття
Потьомкінські сходи в Одесі / Фото з Cameralabs
Краєвид Ялти / Фото з Cameralabs
Києво-Печерська лавра у Києві / Фото з Cameralabs
Одеський оперний театр / Фото з Cameralabs
Севастополь / Фото з Cameralabs
Християнський будинок / Фото з Cameralabs
Дерев'яний будинок / Фото з Cameralabs
Дорога до Києва / Фото з Cameralabs
Колоритне фото господарів будинку / Фото з Cameralabs
Зубри на території лісу / Фото з Cameralabs
Християнська сім'я / Фото з Cameralabs