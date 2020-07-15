В мережі з’явилися унікальні фотографії України початку XX cтоліття. Кадри з Києва, Одеси та Ялти виявилися у фотопластинці купленій на блошиному ринку.

На знімках можна побачити відомі Потьомкінські сходи в Одесі, цікаві фотографії старих осель, краєвиди Ялти. На цих старовинних світлинах перед нами відкривається найцікавіша історія України. Ці кадри передають дух того часу та показують Україну на початку XX століття. Усі фото із сайту flicr.

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Садиби, сільські та міські сцени відображені невідомим автором. Зображення випадковим чином опинилися у фотолюбителя, який придбав коробку з невідомим скарбом на ринку.

Фотографія – одна з найважливіших речей в моєму житті. Коробку скляних фотопластин 6х6 я знайшов на блошиному ринку. Ви можете насолоджуватися знімками у високій якості,

– написав Ульріх Шнелль, який опублікував фотографії.

Унікальні фотографії України XX століття



Потьомкінські сходи в Одесі / Фото з Cameralabs



Краєвид Ялти / Фото з Cameralabs



Києво-Печерська лавра у Києві / Фото з Cameralabs



Одеський оперний театр / Фото з Cameralabs



Севастополь​ / Фото з Cameralabs



Християнський будинок / Фото з Cameralabs



Дерев'яний будинок​ / Фото з Cameralabs



Дорога до Києва​ / Фото з Cameralabs



Колоритне фото господарів будинку / Фото з Cameralabs



Зубри на території лісу / Фото з Cameralabs