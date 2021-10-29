Масштабные раскопки начались в конце сентября, а завершились в конце октября. То есть продолжались почти месяц.

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Крупнейшие раскопки в Полонном

Археолого-архитектурные исследования начали, когда на соответствующей территории решили построить гостиницу. Согласно закону об охране культурного наследия, перед этим землю следует изучить.

По словам руководителя экспедиции, археолога и кандидата исторических наук Павла Нечитайла, это самые масштабные археологические работы в Полонном.

Справка. Полонное – один из старейших украинских городов. В 2021 году населенный пункт отметил свою 1025 годовщину от момента первого письменного упоминания.

Он рассказал, что в 2022 году с помощью раскопок была открыта площадь размером 200 квадратных метров. Она свидетельствует об этапах освоения человеком соответствующей территории.

Что известно о раскопках в Полонном?

В начале октября ученые исследовали крепость в городе, где нашли артефакты времен палеометала и личные вещи казаков и гетмана Ивана Мазепы. В сентябре была откопана стена оборонительного сооружения замка и нерукотворная пещера древних времен. Еще в 2019 году археологи отчистили 2 подземных сооружения в городе. Также в населённом пункте исследовали подземные галереи.

Что нашли во время исследования

Ученые, работавшие на раскопках, нашли:

светильники;

люльки;

монеты;

глиняную и стеклянную посуду;

подковки для обуви;

пули;

оковка для деревянной лопаты.

По словам экспертов, находки датируются разным периодом – начиная с VII – VIII веков новой эры. Но можно утверждать, что Полонное начало развиваться, как минимум, с IX века.

В ходе исследования археологи также откопали остатки кладбища. Кроме того, технический директор экспедиции Дмитрий Тимчук нашел фрагмент свинцовой пластинки, где осталась кириллическая надпись.

Заметим! Соответствующая находка довольно редкая, так как надпись на ней не присуща для эпохи Киевской Руси.

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