Масштабные раскопки начались в конце сентября, а завершились в конце октября. То есть продолжались почти месяц.
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Крупнейшие раскопки в Полонном
Археолого-архитектурные исследования начали, когда на соответствующей территории решили построить гостиницу. Согласно закону об охране культурного наследия, перед этим землю следует изучить.
По словам руководителя экспедиции, археолога и кандидата исторических наук Павла Нечитайла, это самые масштабные археологические работы в Полонном.
Он рассказал, что в 2022 году с помощью раскопок была открыта площадь размером 200 квадратных метров. Она свидетельствует об этапах освоения человеком соответствующей территории.
Что известно о раскопках в Полонном?
В начале октября ученые исследовали крепость в городе, где нашли артефакты времен палеометала и личные вещи казаков и гетмана Ивана Мазепы. В сентябре была откопана стена оборонительного сооружения замка и нерукотворная пещера древних времен. Еще в 2019 году археологи отчистили 2 подземных сооружения в городе. Также в населённом пункте исследовали подземные галереи.
Что нашли во время исследования
Ученые, работавшие на раскопках, нашли:
- светильники;
- люльки;
- монеты;
- глиняную и стеклянную посуду;
- подковки для обуви;
- пули;
- оковка для деревянной лопаты.
По словам экспертов, находки датируются разным периодом – начиная с VII – VIII веков новой эры. Но можно утверждать, что Полонное начало развиваться, как минимум, с IX века.
В ходе исследования археологи также откопали остатки кладбища. Кроме того, технический директор экспедиции Дмитрий Тимчук нашел фрагмент свинцовой пластинки, где осталась кириллическая надпись.
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