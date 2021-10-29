Масштабні розкопки розпочалися наприкінці вересня, а завершились наприкінці жовтня. Тобто тривали майже місяць.

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Найбільші розкопки в Полонному

Археолого-архітектурні дослідження почали, коли на відповідній території вирішили побудувати готель. Відповідно до закону про охорону культурної спадщини, перед цим землю варто дослідити.

За словами керівника експедиції, археолога та кандидата історичних наук Павла Нечитайла, це наймасштабніші археологічні роботи в Полонному.

Довідка. Полонне – це одне із найстаріших українських міст. У 2021 році населений пункт відзначив свою 1025 річницю від першої писемної згадки.

Він розповів, що у 2022 році за допомогою розкопок відкрили площу розміром 200 квадратних метрів. Вони свідчать про етапи освоєння людиною відповідної території.

Що відомо про розкопки в Полонному? На початку жовтня науковці розслідували фортецю в місті, де знайшли артефакти доби палеометалу та особисті речі козаків і гетьмана Івана Мазепи. У вересні відкопали мур оборонної споруди замку та нерукотворну печеру давніх часів. Ще у 2019 році археологи відчистили 2 підземні споруди в місті. Також в населеному пункті досліджували підземні галереї.

Що знайшли під час дослідження

Науковці, які працювали на розкопках, знайшли:

світильники;

люльки;

монети;

глиняний та скляний посуд;

підківки для взуття;

кулі;

окуття для дерев'яної лопати.

За словами експертів, знахідки датуються різним періодом – починаючи із VII – VIII століття нової ери. Але загалом можна стверджувати, що Полонне почало розвиватися, як мінімум, із IX століття.

Під час дослідження археологи також відкопали рештки кладовища. Окрім цього, технічний директор експедиції Дмитро Тимчук знайшов фрагмент свинцевої платівки, де залишився кириличний напис.

Зауважимо! Відповідна знахідка є досить рідкісною, адже напис на ній не притаманний для доби Київської Русі.

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