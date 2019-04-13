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      Уникальные документы УПА нашли в пчелином улье на Тернопольщине: фото и видео

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      На Тернопольщине в старом пчелином улье случайно нашли архив УПА. Уникальную находку 20 века обнаружил сельский пасечник, когда приводил в порядок пчелиное хозяйство, перешедшее по наследству.

      Николай Рыбчук всю жизнь проработал сельским фельдшером. Пасеку же получил в наследство от родителей, но с возрастом ухаживать за большим пчелиным семейством становилось все труднее.

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      Недавно он решил раздарить рои медоносов друзьям, а старые ульи – пустить на дрова. Во время разборки ульев, в одном из них он нашел папку бумаг. Выяснилось, что между стенками улья были спрятаны архивные документы УПА.

      Целая папка! Была лента от машинки пишущей – целая лента! И была инструкция для агитатора УПА, "Перец" украинский был (сатирический журнал того времени – 24 канал), листовки были,
      – рассказал владелец пасеки Николай Рыбчук.


      Семья Рыбчуков, которая нашла документы УПА


      Ульи хозяину передались еще от отца


      В такой щели были спрятаны документы

      Семья Рыбчуков рассказывает: тот, кто придумал оставить архив УПА в улье, знал, что это лучший тайник. Ведь пчелы никогда не подпустят чужого человека в улей.

      "Если человек не знает пчел, то в улей тяжело зайти, ведь они не пускают. Как вам сказать – они слышат дух. Они не любят алкоголь, одеколон, запах. Они привыкают к своему", – пояснил владелец пасеки.

      В общем найденный архив УПА имеет более 200 страниц. Находку передали местным краеведам. В найденном архиве немало листов, написанных от руки. Например, списки людей, которые имели право носить оружие. Есть и печатные – в частности, основной документ ОУН-УПА.

      Роман Пахолок.
      Краевед Роман Пахолок, который занимается найденными документами

      "Перепечатанный Универсал Украинской главной освободительной Рады... Украинский освободительный совет – это политический орган Украинской повстанческой армии... Все разрезал, отделял. Героем себя чувствую, ни одного не испортил", – отметил краевед, директор Чертковского педагогического колледжа Роман Пахолок.

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      Все документы краевед не только расшифровывает, но и переводит в электронную версию, – чтобы сохранить для следующих поколений. А уже в ближайшее время, после обработки и изучения архива из улья, ученый планирует выдать отдельную книгу.

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      Теги: Новости Украины История УПА Тернополь
      Источник: 24 канал
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