Уникальные документы УПА нашли в пчелином улье на Тернопольщине: фото и видео

На Тернопольщине в старом пчелином улье случайно нашли архив УПА. Уникальную находку 20 века обнаружил сельский пасечник, когда приводил в порядок пчелиное хозяйство, перешедшее по наследству.

Николай Рыбчук всю жизнь проработал сельским фельдшером. Пасеку же получил в наследство от родителей, но с возрастом ухаживать за большим пчелиным семейством становилось все труднее.

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Недавно он решил раздарить рои медоносов друзьям, а старые ульи – пустить на дрова. Во время разборки ульев, в одном из них он нашел папку бумаг. Выяснилось, что между стенками улья были спрятаны архивные документы УПА.

Целая папка! Была лента от машинки пишущей – целая лента! И была инструкция для агитатора УПА, "Перец" украинский был (сатирический журнал того времени – 24 канал), листовки были,

– рассказал владелец пасеки Николай Рыбчук.



Семья Рыбчуков, которая нашла документы УПА



Ульи хозяину передались еще от отца



В такой щели были спрятаны документы

Семья Рыбчуков рассказывает: тот, кто придумал оставить архив УПА в улье, знал, что это лучший тайник. Ведь пчелы никогда не подпустят чужого человека в улей.

"Если человек не знает пчел, то в улей тяжело зайти, ведь они не пускают. Как вам сказать – они слышат дух. Они не любят алкоголь, одеколон, запах. Они привыкают к своему", – пояснил владелец пасеки.



Архивные документы УПА Архивные документы УПА

В общем найденный архив УПА имеет более 200 страниц. Находку передали местным краеведам. В найденном архиве немало листов, написанных от руки. Например, списки людей, которые имели право носить оружие. Есть и печатные – в частности, основной документ ОУН-УПА.



Краевед Роман Пахолок, который занимается найденными документами

"Перепечатанный Универсал Украинской главной освободительной Рады... Украинский освободительный совет – это политический орган Украинской повстанческой армии... Все разрезал, отделял. Героем себя чувствую, ни одного не испортил", – отметил краевед, директор Чертковского педагогического колледжа Роман Пахолок.

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Все документы краевед не только расшифровывает, но и переводит в электронную версию, – чтобы сохранить для следующих поколений. А уже в ближайшее время, после обработки и изучения архива из улья, ученый планирует выдать отдельную книгу.