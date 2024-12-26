Нарушитель хотел сбыть уникальную треугольную серебряную накладку, густо декорированную штемпелем, чернью и ртутным золочением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно об артефакте, которому 1500 лет

Мужчина выставил артефакт на одном из онлайн-аукционов и подписал его как "серебряная накладка с позолотой с солярными знаками". Это заметило руководство Национального музея истории Украины и обратилось в полицию.

"Киберполицейские Хмельницкой области совместно с дознавателями Шепетовского РУП ГУНП области ... предотвратили незаконную продажу редкого объекта культурного наследия, которому более 1500 лет", – говорится в сообщении Нацполиции.

Обнаруженный артефакт относится к стилю Сездала, который характерен для эпохи Великого переселения народов. Такие предметы датируются 425 – 450 годами – периодом "горизонта Качин – Сездала – Унтерзибинбрун".

"Их считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а распространение подобных артефактов маркирует стремительное движение целых народов. География распространения подобных находок крайне пестрая – Скандинавия, Волынь, Крым, Венгрия, Германия, Северная Франция. Однако это редкие, единичные находки", – объяснили полицейские.

Обратите внимание! В Гражданском кодексе Украины говорится, что в случае обнаружения клада, представляющего культурную ценность, право собственности на него приобретает государство. А лицо, которое обнаружило его и немедленно сообщило в полицию или органы местного самоуправления, имеет право на получение вознаграждения в размере до 20% от стоимости сокровища.

Правоохранителям уже удалось установить личность нарушителя, который пытался сбыть этот артефакт через анонимные аккаунты. Памятник изъяли на экспертизы.

Идет расследование по факту незаконного присвоения чужого имущества или клада, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Досудебное расследование продолжается.