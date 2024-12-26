Порушник хотів збути унікальну трикутну срібну накладку, густо декоровану штемпелем, черню та ртутним золоченням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про артефакт, якому 1500 років

Чоловік виставив артефакт на одному з онлайн-аукціонів та підписав його як "срібна накладка з позолотою з солярними знаками". Це помітило керівництво Національного музею історії України та звернулося до поліції.

"Кіберполіцейські Хмельниччини спільно з дізнавачами Шепетівського РУП ГУНП області … запобігли незаконному продажу рідкісного об'єкта культурної спадщини, якому понад 1500 років", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Виявлений артефакт належить до стилю Сьоздала, який характерний для епохи Великого переселення народів. Такі предмети датуються 425 – 450 роками – періодом "горизонту Качин – Сьоздала – Унтерзібінбрун".

"Їх вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а розповсюдження подібних артефактів маркує стрімкий рух цілих народів. Географія розповсюдження подібних знахідок вкрай строката – Скандинавія, Волинь, Крим, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні знахідки", – пояснили поліцейські.

Зверніть увагу! У Цивільному кодексі України йдеться, що у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава. А особа, яка виявила його та негайно повідомила поліцію чи органи місцевого самоврядування, має право на одержання винагороди у розмірі до 20% від вартості скарбу.

Правоохоронцям уже вдалося встановити особу порушника, який намагався збути цей артефакт через анонімні акаунти. Пам'ятку вилучили на експертизи.

Йде розслідування за фактом незаконного привласнення чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. Досудове розслідування триває.