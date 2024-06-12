Женщина вышла со стороны временно оккупированных Олешек, что на левобережье Херсонской области. Ее заметил дрон украинских защитников, который и помог эвакуироваться.

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Женщина вышла на разрушенный Антоновский мост

Во вторник, 11 июня, местный телеграм-канал "Херсон: Война без фейков" опубликовал видео на котором неизвестная женщина вышла на Антоновский мост со стороны временно оккупированных Алешек. Она заметила дрон и показала на камеру свой паспорт гражданки Украины.

Как оказалось, женщина очень хотела вернуться в Украину, поэтому украинские защитники решили ей помочь. Поскольку Антоновский мост разрушен и прохода на нем нет, дрон провел женщина обратно на левобережье Херсонской области, откуда ее спасли украинские защитники.

Женщина вышла на Антоновский мост: смотрите видео

Впоследствии журналисты пообщались с военными, которые принимали участие в этой операции. Младший сержант Сил обороны с позывным "Макс" рассказал, что женщина – гражданка Украины, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в Россию.

Так, женщина 1973 года рождения 11 июня вышла на Антоновский мост и начала двигаться в сторону правого берега. Как объяснили военные, никто не выходил на мост, чтобы задержать украинку, ведь это было очень опасно.

Когда она услышала, что ее сопровождает дрон, она достала свой паспорт гражданки Украины и показала на камеру, что она украинка и хочет домой. Дрон начал ее сопровождать в направлении, где есть укрытие, где ничего не угрожало здоровью и жизни женщины. Ребята выбежали, забрали ее в укрытие и ждали дальнейших команд на эвакуацию этой женщины,

– рассказал "Макс".

Военным женщина рассказала, что в начале полномасштабного вторжения вынуждена была уехать в Россию. Затем она несколько раз переезжала, но в конце концов решила вернуться в Украину. Путь женщины был непростым, ведь она из российского Белгорода добралась до крымского Джанкоя. Оттуда женщина смогла попасть в Скадовск, затем в Раденск и, наконец, – во временно оккупированные Алешки. Женщина переночевала в городе и уже утром отправилась на Антоновский мост, ведь не знала, что он разрушен.

По словам женщины, никаких преград на пути от Алешек до Антоновского моста не было. Украинка уверяет, что представители российской армии ее не трогали.

В общем, на операцию по спасению женщины потратили около 6 часов. Военные рассказали, что это было очень опасно как для них, так и для женщины, ведь враг в любой момент мог нанести удар. Сейчас женщина находится в безопасности.

Это уникальный случай. Уникальный тем, что люди несмотря на все риски и страх преодолевают такой путь, чтобы вернуться домой,

– говорят военные.

В Силах обороны считают, что теперь такой путь, теоретически, могут повторять и другие жители временно оккупированной Херсонщины, однако такие действия – очень опасны.

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