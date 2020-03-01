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      Унижали и возили на расстрел: история пленной на Донбассе

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      После освобождения из плена боевиков Ирина Чуйкова прошла больницу и реабилитацию, а теперь знакомится со своим новым домом – Харьковом. Там живут ее сыновья – Артур и Сава, которые переехали из Горловки после начала оккупации.

      Женщина вынуждена была жить в Горловке, ведь ухаживала за больной мамой, которая категорически отказывалась покидать город. После тех гостин сыновья никак не смогли дозвониться до матери. От соседей узнали, что женщину задержали, а в доме провели обыск.

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      Ирина провела в плену боевиков 650 суток, где ее унижали, били, даже возили на расстрел – таким образом хотели напугать.

      Меня показывали каким-то людям и представляли как предательницу родины. Меня показывали на блокпосту людям, которые проходили мимо и представляли, как предательницу и шпионку. И куда бы меня не вывозили – на голове был мешок. Ты не знал, куда тебя везут. То есть страшно было всегда,
       – вспомнила освобожденная из плена Ирина Чуйкова.

      Те, кого она видела в СИЗО и тюрьме в Снежном на Донетчине – первые кого сейчас вспоминает. Сотни людей, о которых никто не знает, остаются заложниками и обменным фондом.

      Ірина Чуйкова
      Освобожденная из плена Ирина Чуйкова

      "Этих людей до сих пор нет в списках. Есть люди, которые были в списках, но их в последний момент почему-то вычеркнули", – заявила Ирина Чуйкова.

      Ей повезло, ведь за нее боролись двое сыновей. "Они писали маленькие записочки. Между строками было написано: "Мамочка, держись!", "Мамочка, мы с тобой!", "Мамочка, мы очень много делаем для твоего освобождения", – рассказала Ирина Чуйкова.

      Ірина Чуйкова
      Ирина Чуйкова с сыновьями

      Ее и еще 70 украинцев обменяли в последние дни 2019 года. Мать Ирины не дожила 40 дней до освобождения ее дочери. Сейчас женщина живет с сыновьями в маленькой съемной квартире.

      Что с домом в Горловке – не знает, а о жилье на территории подконтрольной Украине лишь мечтает. Потому обещанные 100 тысяч помощи от государства, которые хоть частично могли перекрыть стоимость жилья, так и не дождалась.

      Хотим какой-то поддержки от государства, потому что сейчас никакой поддержки нет. Есть только обещания,
       – сообщил сын освобожденной из плена Артур Чуйков.

      В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий обещают дать деньги в ближайшее время. Однако сейчас женщина не может найти работу, потому что не берут без документов. Их у нее забрали боевики и не вернули. Поэтому Ирина Чуйкова обивает пороги инстанций, чтобы восстановить документы и начать жизнь сначала.

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      1 марта
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Министерство по делам ветеранов Обмен пленными
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