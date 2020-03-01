Принижували та возили на розстріл: історія полоненої на Донбасі

Після звільнення з полону бойовиків Ірина Чуйкова пройшла лікарню та реабілітацію, а тепер знайомиться зі своїм новим домом – Харковом. Там живуть її сини – Артур і Сава, які переїхали з Горлівки після початку окупації.

Жінка змушена була жити у Горлівці, адже доглядала хвору мати, яка категорично відмовлялася покидати місто. Після тих гостин сини ніяк не змогли додзвонитися до матері. Від сусідів дізналися, що жінку затримали, а в будинку провели обшук.

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Ірина провела у полоні бойовиків 650 діб, де її принижували, били, навіть возили на розстріл – у такий спосіб хотіли налякати.

Мене показували якимось людям й представляли як зрадницю батьківщини. Мене показували на блокпості людям, які проходили повз й представляли, як зрадницю та шпигунку. І куди б мене не вивозили – на голові був мішок. Ти не знав, куди тебе везуть. Тобто страшно було завжди,

– пригадала звільнена з полону Ірина Чуйкова.

Ті, кого вона бачила в СІЗО та в'язниці в Сніжному на Донеччині, – перші кого зараз згадує. Сотні людей, про яких ніхто не знає, лишаються заручниками та обмінним фондом.



Звільнена з полону Ірина Чуйкова

"Цих людей досі немає в списках. Є люди, які були в списках, але їх в останній момент чомусь викреслили", – заявила Ірина Чуйкова.

Їй пощастило, адже за неї боролися двоє синів. "Вони писали маленькі записочки. Між рядками було написано: "Мамочко, тримайся!", "Мамочко, ми з тобою!", "Мамочко, ми дуже багато робимо для твого звільнення", – розповіла Ірина Чуйкова.



Ірина Чуйкова з синами

Її та ще 70 українців обміняли в останні дні 2019 року. Мати Ірини не дожила 40 днів до звільнення її доньки. Зараз жінка живе з синами у маленькій орендованій квартирі.

Що з оселею в Горлівці – не знає, а про житло на території підконтрольній Україні лиш мріє. Бо обіцяні 100 тисяч допомоги від держави, які б хоч частково могли перекрити вартість житла, так і не дочекалась.

Хочемо якоїсь підтримки від держави, тому що зараз жодної підтримки немає. Є тільки обіцянки,

– повідомив син звільненої з полону Артур Чуйков.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій обіцяють дати гроші найближчим часом. Проте зараз жінка не може знайти роботу, бо не беруть без документів. Їх у неї забрали бойовики й не повернули. Тому Ірина Чуйкова оббиває пороги інстанцій, аби відновити документи й почати життя спочатку.