Скількох людей Україна вважає зниклими безвісти у Криму, на Донбасі і в Росії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про те, скількох громадян України вважають зниклими безвісти. Усі вони враховані у списки на наступний обмін полоненими.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав цифру у пів тисячі зниклих осіб під час форуму Age of Crimea в Києві, повідомляє Інтерфакс Україна. Він зазначив: усі їхні імена буруть для розгляду на наступний обмін.

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"Ми вважаємо, десь до 500 людей, які зникли безвісти... Саме тому ми вимагаємо, щоб на окуповані території було допущено "Червоного хреста", який має перевірити, хто з цих людей дійсно перебуває за ґратами, а хто, на превеликий жаль, вже ніколи не зможе повернутися у свої сім'ї",

– сказав він журналістам на полях форуму в середу.

Однак, поки невідомо, чи взагалі ці люди зможуть повернутися. Саме для того, аби втсановити, чи вони перебувають у полоні, чи загинули, необхідно допустити гуманітарну місію "Червоного хреста".

Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі. Останній великий обмін відбувся наприкінці 2019 року.

На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список осіб, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.

Обміни полоненими, які вже відбулися

7 вересня 2019 року провели великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.