Тревожный для россиян день 24 Каналу проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в ежедневной сводке. Стоит понимать, что для Украины преимуществом является не только уничтоженные самолеты, но и "отминусованные" пилоты.

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Чем для нас был опасен Ил-76

Черник отметил, что общий стратегический авиационный парк России существенно истощается. Уничтоженный Ил-76 – подтверждение этого факта.

Этот самолет мог принимать активное участие в боевых действиях.

"Не забываем, что Ил-76 может брать на борт до 40 тонн самого разнообразного груза. Я думаю, что это именно та машина, которая обеспечивала доставку различных видов боеприпасов к ближайшей точке боестолкновения с Украиной. Возможно, и где-то летали в другие государства. И то, что она погибла – это прекрасно" – сказал военный эксперт.

Однако еще большим преимуществом он назвал то, что погиб экипаж этого самолета.

Подготовить качественного пилота – это как минимум 5 лет, а также дополнительно 3 – 5 лет его практики. Поэтому приветствуется все то, что происходит "на болотах",

– отметил Черник.

Детали. В Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. У него загорелся и отвалился двигатель. Во вражеском министерстве не признают, что самолет могли сбить – там заявили, что Ил-76 потерпел крушение во время взлета для выполнения планового полета. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли.

Уничтожен, возможно, еще и Су-27

В сети сообщают также о том, что над Белгородской областью якобы сбит самолет Су-27. Местные жители рассказали о мощном взрыве в Валуйках и масштабном пожаре в лесу после взрыва.

Важно, что со стороны Украины или России относительно вероятного уничтожения Су-27 официальных комментариев еще не было.

Петр Черник отметил, что уничтожить Су-27 могли и ДРГ, если теоретически предположить, что они вооружены переносными зенитными ракетными комплексами. Это вполне возможно.

Вопрос в том, на какой высоте он сбит. Это может быть только на низких расстояниях. Теоретически это возможно, учитывая то, что туда сейчас зашел добровольческий российский корпус,

– отметил военный эксперт.

Су-27 – это самая массовая машина, которая существует в России. На крыле – более 100 машин, на консервации – примерно 350. Это аналог F-15, довольно серьезная и интересная машина с большим количеством ракето-бомбовой нагрузки.

"Если Су-27 все же "отминусовалась" – это просто фантастически. Особенно, если "отминусовался" и пилот", – подытожил Черник.

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