Тривожний для росіян день 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у щоденному зведенні. Варто розуміти, що для України перевагою є не лише знищені літаки, а й "відмінусовані" пілоти.

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Чим для нас був небезпечний Іл-76

Черник наголосив на тому, що загальний стратегічний авіаційний парк Росії суттєво виснажується. Знищений Іл-76 – підтвердження цього факту.

Цей літак міг брати активну участь у бойових діях.

"Не забуваємо, що Іл-76 може брати на борт до 40 тонн найрізноманітнішого вантажу. Я думаю, що це саме та машина, яка забезпечувала доправляння різних видів боєприпасів до ближчої точки боєзіткнення з Україною. Можливо, і десь літали в інші держави. І те, що вона загинула – це прекрасно" – сказав військовий експерт.

Однак ще більшою перевагою він назвав те, що загинув екіпаж цього літака.

Підготувати якісного пілота – це як мінімум 5 років, а також додатково 3 – 5 років його практики. Тому вітається все те, що відбувається "на болотах",

– зауважив Черник.

Деталі. В Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. У нього загорівся і відвалився двигун. У ворожому міністерстві не визнають, що літак могли збити – там заявили, що Іл-76 зазнав аварії під час зльоту для виконання планового польоту. На борту перебували 8 членів екіпажу та 7 пасажирів. Усі вони загинули.

Знищено, можливо, ще й Су-27

У мережі повідомляють також про те, що над Бєлгородською областю нібито збито літак Су-27. Місцеві жителі розповіли про потужний вибух у Валуйках та масштабну пожежу в лісі після вибуху.

Важливо, що з боку України чи Росії щодо ймовірного знищення Су-27 офіційних коментарів ще не було.

Петро Черник наголосив, що знищити Су-27 могли і ДРГ, якщо теоретично припустити, що вони озброєні переносними зенітними ракетними комплексами. Це цілком можливо.

Питання в тому, на якій висоті він збитий. Це може бути тільки на низьких відстанях. Теоретично це можливо, зважаючи на те, що туди зараз зайшов добровольчий російський корпус,

– зазначив військовий експерт.

Су-27 – це наймасовіша машина, яка існує в Росії. На крилі – понад 100 машин, на консервації – приблизно 350. Це аналог F-15, доволі серйозна та цікава машина з великою кількістю ракето-бомбового навантаження.

"Якщо Су-27 все ж "відмінусувалася" – це просто фантастично. Особливо, якщо "відмінусувався" і пілот", – підсумував Черник.

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