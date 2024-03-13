Тривожний для росіян день 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у щоденному зведенні. Варто розуміти, що для України перевагою є не лише знищені літаки, а й "відмінусовані" пілоти.
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Чим для нас був небезпечний Іл-76
Черник наголосив на тому, що загальний стратегічний авіаційний парк Росії суттєво виснажується. Знищений Іл-76 – підтвердження цього факту.
Цей літак міг брати активну участь у бойових діях.
"Не забуваємо, що Іл-76 може брати на борт до 40 тонн найрізноманітнішого вантажу. Я думаю, що це саме та машина, яка забезпечувала доправляння різних видів боєприпасів до ближчої точки боєзіткнення з Україною. Можливо, і десь літали в інші держави. І те, що вона загинула – це прекрасно" – сказав військовий експерт.
Однак ще більшою перевагою він назвав те, що загинув екіпаж цього літака.
Підготувати якісного пілота – це як мінімум 5 років, а також додатково 3 – 5 років його практики. Тому вітається все те, що відбувається "на болотах",
– зауважив Черник.
Знищено, можливо, ще й Су-27
У мережі повідомляють також про те, що над Бєлгородською областю нібито збито літак Су-27. Місцеві жителі розповіли про потужний вибух у Валуйках та масштабну пожежу в лісі після вибуху.
Важливо, що з боку України чи Росії щодо ймовірного знищення Су-27 офіційних коментарів ще не було.
Петро Черник наголосив, що знищити Су-27 могли і ДРГ, якщо теоретично припустити, що вони озброєні переносними зенітними ракетними комплексами. Це цілком можливо.
Питання в тому, на якій висоті він збитий. Це може бути тільки на низьких відстанях. Теоретично це можливо, зважаючи на те, що туди зараз зайшов добровольчий російський корпус,
– зазначив військовий експерт.
Су-27 – це наймасовіша машина, яка існує в Росії. На крилі – понад 100 машин, на консервації – приблизно 350. Це аналог F-15, доволі серйозна та цікава машина з великою кількістю ракето-бомбового навантаження.
"Якщо Су-27 все ж "відмінусувалася" – це просто фантастично. Особливо, якщо "відмінусувався" і пілот", – підсумував Черник.
Інші теми, які аналізував Черник
- Про бої легіону "Свобода Росії" – військовий експерт вважає, що події є дуже серйозним ляпасом персонально Владіміру Путіну. Все через вибори, які незабаром мають відбутися у Росії.
- Палаючі російські НПЗ, на думку Черника, це не лише економічний момент. Ці події колосально впливають і на бойові дії в Україні.
- Російський наступ зупинили, про це заявив президент України. Черник висловив думку, що ситуація на фронті справді стабілізувалася – Україна заходить у режим "окопної війни".