А потом и упал – прямо на автомобиль, который двигался по дороге. Инцидент со смертельным исходом произошел 19 октября.

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Мужчина выпал из воздушного шара в Израиле

По информации полиции, член экипажа воздушного шара по неизвестным причинам выпал из него и повис на внешней стороне борта. Это произошло около Афулы в Израиле 19 октября.

Некоторое время свидетели наблюдали за шаром – и кричали мужчине, чтобы тот прыгал. Но он отвечал, что сможет удержаться до посадки.

К сожалению, не смог – и упал, причем прямо на автомобиль, который двигался по дороге. Его водитель и пассажиры не получили травм, а вот воздухоплаватель погиб на месте.

Операторы воздушного шара также не знают, почему их коллега выпал за борт. Они это заметили, когда уже не могли быстро остановить шар. Вытащить мужчину на борт также почему-то не сумели.

Инцидент будет расследовать Управление гражданской авиации Израиля. Сейчас там говорят только, что погодных причин трагедии не было.

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