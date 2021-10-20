А потім і впав – просто на автомобіль, який рухався дорогою. Інцидент зі смертельними наслідками стався 19 жовтня.

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Чоловік випав із повітряної кулі в Ізраїлі

За інформацією поліції, член екіпажу повітряної кулі з невідомих причин випав з неї та повиснув на зовнішній стороні борту. Це сталося біля Афули в Ізраїлі 19 жовтня.

Якийсь час свідки спостерігали за кулею – та кричали чоловікові, аби той стрибав. Та він гукав, що зможе втриматися до посадки.

Та він гукав, що зможе втриматися до посадки. На жаль, не зміг – і впав, причому просто на автомобіль, який рухався дорогою. Його водій та пасажири не зазнали травм, а от аеронавт загинув на місці.

Оператори повітряної кулі також не знають, чому їхній колега випав за борт. Вони це помітили, коли вже не могли швидко зупинити кулю. Витягнути чоловіка на борт також чомусь не зуміли.

Інцидент буде розслідувати Управління цивільної авіації Ізраїлю. Наразі там кажуть тільки, що погодніх причин трагедії не було.

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