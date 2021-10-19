Аварія літака трапилася в полі поблизу аеропорту в Брукширі, що у штаті Техас. Наразі невідомо, що могло її спричинити.

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Деталі катастрофи літака у Техасі

Літак McDonnell Douglas MD-87 перекинувся через паркан і загорівся в полі під час спроби вилетіти з аеропорту.

У момент аварії на борту лайнера перебувала 21 людина – 18 пасажирів та 3 членів екіпажу. Усім вдалося вижити. Людей евакуювали в безпечне місце. За інформацією чиновників, у результаті інциденту постраждала тільки 1 особа – у неї діагностували легкі травми.

Крім того, через аварію без світла залишилися декілька будинків у районі. Комунальники працюють над відновленням електрики.

Національна рада з безпеки транспорту проведе розслідування аварії. На місці події все ще перебувають бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.

Що відомо про літак, який загорівся

Сертифікат на виготовлення авіалайнера видали у 2015 році. McDonnell Douglas MD-87 – це двомоторний реактивний літак. Він вміщає 172 пасажирів.

Нагадаємо, 19 вересня в житловому районі Лейк-Верт американського штату Техас зазнав катастрофи військовий навчально-тренувальний літак. Пілот-інструктор та учень змогли успішно катапультуватися, хоч і травмувалися.

У США загорівся пасажирський літак: дивіться відео

Літак зазнав аварії біля аеропорту у штаті Техас: дивіться карту