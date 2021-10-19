Крушение самолета произошло в поле возле аэропорта в Брукшире, что в штате Техас. Пока неизвестно, что могло стать причиной.
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Детали крушения самолета в Техасе
Самолет McDonnell Douglas MD-87 перевернулся через забор и загорелся в поле при попытке вылететь из аэропорта.
В момент аварии на борту лайнера находился 21 человек – 18 пассажиров и 3 членов экипажа. Всем удалось выжить. Людей эвакуировали в безопасное место. По информации чиновников, в результате инцидента пострадал только 1 человек – у него диагностировали легкие травмы.
Кроме того, из-за аварии без света остались несколько домов в районе. Коммунальщики работают над восстановлением электричества.
Национальный совет по безопасности транспорта проведет расследование аварии. На месте происшествия все еще находятся бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.
Что известно о загоревшемся самолете
Сертификат на изготовление авиалайнера выдали в 2015 году. McDonnell Douglas MD-87 – это двухмоторный реактивный самолет. Он вмещает 172 пассажиров.
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Самолет потерпел крушение возле аэропорта в штате Техас: смотрите карту