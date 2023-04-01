Это не Янукович: при чьей каденции УПЦ МП почувствовала свободу

В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад, сразу после обретения независимости. Параллельно с созданием украинской армии, украинской банковской системы и другими институтами, без которых не может существовать полноценное государство.

Опухоль в украинском обществе

Этот процесс не то, чтобы начал, но поддержал президент Леонид Кравчук. Тогда появилась непризнанная УПЦ КП. Но на следующий необходимый шаг – решительное прекращение деятельности московского патриархата в Украине – Кравчук не отважился. Опухоль осталась.

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Президента Леонида Кучму как директора больше интересовали процессы материальные, чем мистические. Потому российское телевидение с первой кнопки в Украине убрали, а вот церковь оставили.

Президент Виктор Ющенко собирался завершить то, что начал Кравчук. Собирался-собирался, собирался-собирался... А тут и президентский срок завершился – "моя нация меня не поняла", все такое. Кстати, именно при Ющенко УПЦ МП чувствовала себя свободно и сытно, храмы строила, паству увеличивала.

Президент Виктор Янукович был откровенно ориентирован на московский патриархат, но считал, что не царь для церкви, а церковь для царя. То есть в Украине священнослужители должны обслуживать интересы Януковича, а не патриарха Кирилла. Соответственно, с объединением украинских церквей под Москвой не торопился. Хотя именно этим все и закончилось, если бы не Майдан.

Президент Петр Порошенко сделал тот же решительный шаг по созданию Украинской православной церкви, без которой действительно украинского государства быть не может. Но он слишком беспокоился о собственном пиаре и пытался подгадать с томосом под выборы. Выборы проиграл, поэтому тему веры из собственного предвыборного плаката не завершил.

Что ждет священников УПЦ МП

И вот сейчас, при президентстве Владимира Зеленского и в условиях агрессии России, УПЦ МП – фактический филиал российской имперской церкви в Украине – наконец начинает исчезать. Испаряться, как роса на солнце – все как в нашем гимне. Ибо на это есть запрос большей части нашего общества.

Киево-Печерская лавра – одна из важнейших православных святынь. Даже большевики не рискнули ее разрушить. Если УПЦ МП вытеснить из Лавры, она лишится духовных корней. Тогда начнется ее естественный упадок.

ПЦУ продолжит присматривать за пещерами, в этом смысле ничего не изменится. Часть церковников из УПЦ перейдет в ПЦУ, и это уже происходит. Часть (к сожалению, маленькая) разъедется по монастырям в глухих карпатских лесах, где будет молиться об искуплении грехов и спасении собственной души. Именно в этом, а не в обслуживании состоятельной паствы в столичных церквях, состоит подлинное служение Богу. На "Мерсе" в Царство Небесное не заедешь.

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Живое – к живым, мертвое – к мертвым. Упрекать священников из УПЦ некому, потому что они очень часто повторяли одну из православных догм: "Любая власть – от Бога. И все испытания в нашей жизни – тоже от Бога".

Церковь не тождественна вере. Вера – это о душе. Церковь – о политике и деньгах. Не будем забывать этого. А верная паства московской церкви потихоньку успокоится. Они как-то пережили, что недоимперия не взяла Киев за три дня.