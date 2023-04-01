Это не Янукович: при чьей каденции УПЦ МП почувствовала свободу
Источник:Александр Кочетков
В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад, сразу после обретения независимости. Параллельно с созданием украинской армии, украинской банковской системы и другими институтами, без которых не может существовать полноценное государство.
Опухоль в украинском обществе
Этот процесс не то, чтобы начал, но поддержал президент Леонид Кравчук. Тогда появилась непризнанная УПЦ КП. Но на следующий необходимый шаг – решительное прекращение деятельности московского патриархата в Украине – Кравчук не отважился. Опухоль осталась.
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Президента Леонида Кучму как директора больше интересовали процессы материальные, чем мистические. Потому российское телевидение с первой кнопки в Украине убрали, а вот церковь оставили.
Президент Виктор Ющенко собирался завершить то, что начал Кравчук. Собирался-собирался, собирался-собирался... А тут и президентский срок завершился – "моя нация меня не поняла", все такое. Кстати, именно при Ющенко УПЦ МП чувствовала себя свободно и сытно, храмы строила, паству увеличивала.
Президент Виктор Янукович был откровенно ориентирован на московский патриархат, но считал, что не царь для церкви, а церковь для царя. То есть в Украине священнослужители должны обслуживать интересы Януковича, а не патриарха Кирилла. Соответственно, с объединением украинских церквей под Москвой не торопился. Хотя именно этим все и закончилось, если бы не Майдан.
Президент Петр Порошенко сделал тот же решительный шаг по созданию Украинской православной церкви, без которой действительно украинского государства быть не может. Но он слишком беспокоился о собственном пиаре и пытался подгадать с томосом под выборы. Выборы проиграл, поэтому тему веры из собственного предвыборного плаката не завершил.
Что ждет священников УПЦ МП
И вот сейчас, при президентстве Владимира Зеленского и в условиях агрессии России, УПЦ МП – фактический филиал российской имперской церкви в Украине – наконец начинает исчезать. Испаряться, как роса на солнце – все как в нашем гимне. Ибо на это есть запрос большей части нашего общества.
ПЦУ продолжит присматривать за пещерами, в этом смысле ничего не изменится. Часть церковников из УПЦ перейдет в ПЦУ, и это уже происходит. Часть (к сожалению, маленькая) разъедется по монастырям в глухих карпатских лесах, где будет молиться об искуплении грехов и спасении собственной души. Именно в этом, а не в обслуживании состоятельной паствы в столичных церквях, состоит подлинное служение Богу. На "Мерсе" в Царство Небесное не заедешь.
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Живое – к живым, мертвое – к мертвым. Упрекать священников из УПЦ некому, потому что они очень часто повторяли одну из православных догм: "Любая власть – от Бога. И все испытания в нашей жизни – тоже от Бога".
Церковь не тождественна вере. Вера – это о душе. Церковь – о политике и деньгах. Не будем забывать этого. А верная паства московской церкви потихоньку успокоится. Они как-то пережили, что недоимперия не взяла Киев за три дня.