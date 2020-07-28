УПЦ МП прошлась шествием к годовщине Крещения Руси: без масок и соблюдения дистанции – видео
В Украине 28 июля 2020 года отмечали 1032 годовщину с момента Крещения Киевской Руси. Также праздновали и в Украинской православной церкви Московского патриархата. Впрочем это празднование отметилось нарушением эпидемиологических ограничений.
О праздновании Московского патриархата в столице сообщает портал "Типичный Киев".
К слову ПЦУ отказалась от шествия в годовщину Крещения Руси
К годовщине введения христианства на территории нашего государства УПЦ МП, которая является фактической русской церковью в Украине, устроила шествие в Киеве.
Судя по видео, в этом мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Они прошлись по столице, не соблюдая ни одной социальной дистанции. Более того, лишь в отдельных случаях участники шествия пользовались защитными масками. В комментариях предполагают, что после такого празднования следует ждать новой вспышки коронавируса.
К слову, с самого начала карантина Киево-Печерская лавра, является едва ли не главным форпостом УПЦ МП, из-за нарушения карантинных ограничений была местом распространения коронавируса. Тогда заболел даже настоятель лавры митрополит Павел.
Шествие УПЦ МП к годовщине Крещения Руси: смотрите видео
Годовщина крещения Киевской Руси: коротко
- В 2020 году уже отмечают 1032 годовщину с момента Крещения Киевской Руси – государственного образования, которое в Средневековье было предшественником Украины.
- В 988 году князь Владимир Великий крестил Русь, после чего христианство на этих территориях стало основной религией. Тогда оно вытеснило язычество.