В Украине 28 июля 2020 года отмечали 1032 годовщину с момента Крещения Киевской Руси. Также праздновали и в Украинской православной церкви Московского патриархата. Впрочем это празднование отметилось нарушением эпидемиологических ограничений.

О праздновании Московского патриархата в столице сообщает портал "Типичный Киев".

К слову ПЦУ отказалась от шествия в годовщину Крещения Руси

К годовщине введения христианства на территории нашего государства УПЦ МП, которая является фактической русской церковью в Украине, устроила шествие в Киеве.

Судя по видео, в этом мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Они прошлись по столице, не соблюдая ни одной социальной дистанции. Более того, лишь в отдельных случаях участники шествия пользовались защитными масками. В комментариях предполагают, что после такого празднования следует ждать новой вспышки коронавируса.

К слову, с самого начала карантина Киево-Печерская лавра, является едва ли не главным форпостом УПЦ МП, из-за нарушения карантинных ограничений была местом распространения коронавируса. Тогда заболел даже настоятель лавры митрополит Павел.

Шествие УПЦ МП к годовщине Крещения Руси: смотрите видео

Годовщина крещения Киевской Руси: коротко