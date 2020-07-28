В Україні 28 липня 2020 року відзначали 1032 річницю з моменту Хрещення Київської Русі. Також святкували й в Українській православній церкві Московського патріархату. Втім це святкування відзначилося порушенням епідеміологічних обмежень.

Про святкування Московського патріархату в столиці повідомляє портал "Типовий Київ".

До слова ПЦУ відмовилася від ходи на річницю Хрещення Русі

До річниці запровадження християнства на території нашої держави УПЦ МП, яка є фактичною російською церквою в Україні, влаштувала ходу в Києві.

Судячи з відео, у цьому заході взяли участь кілька сотень людей. Вони пройшлися столицею, не дотримуючись жодної соціальної дистанції. Ба більше, лише в окремих випадках учасники ходи користувалися захисними масками. У коментарях припускають, що після такого святкування слід чекати на новий спалах коронавірусу.

До слова, з самого початку карантину Києво-Печерська лавра, що є чи не головним форпостом УПЦ МП, через порушення карантинних обмежень була місцем поширення коронавірусу. Тоді захворів навіть настоятель лаври митрополит Павло.

Хода УПЦ МП до річниці Хрещення Русі: дивіться відео

Річниця Хрещення Київської Русі: коротко