УПЦ МП пройшлася ходою до річниці Хрещення Русі: без масок і дотримання дистанції – відео
В Україні 28 липня 2020 року відзначали 1032 річницю з моменту Хрещення Київської Русі. Також святкували й в Українській православній церкві Московського патріархату. Втім це святкування відзначилося порушенням епідеміологічних обмежень.
Про святкування Московського патріархату в столиці повідомляє портал "Типовий Київ".
До слова ПЦУ відмовилася від ходи на річницю Хрещення Русі
До річниці запровадження християнства на території нашої держави УПЦ МП, яка є фактичною російською церквою в Україні, влаштувала ходу в Києві.
Судячи з відео, у цьому заході взяли участь кілька сотень людей. Вони пройшлися столицею, не дотримуючись жодної соціальної дистанції. Ба більше, лише в окремих випадках учасники ходи користувалися захисними масками. У коментарях припускають, що після такого святкування слід чекати на новий спалах коронавірусу.
До слова, з самого початку карантину Києво-Печерська лавра, що є чи не головним форпостом УПЦ МП, через порушення карантинних обмежень була місцем поширення коронавірусу. Тоді захворів навіть настоятель лаври митрополит Павло.
Хода УПЦ МП до річниці Хрещення Русі: дивіться відео
Річниця Хрещення Київської Русі: коротко
- У 2020 році вже відзначають 1032 річницю з моменту Хрещення Київської Русі – державного утворення, яке було в Середньовіччі було попередником України.
- У 988 році князь Володимир Великий хрестив Русь, після чого християнство на цих територіях стало основною релігією. Тоді воно витіснило язичництво.