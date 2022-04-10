В УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла

УПЦ МП наконец-то признала, что их российский патриарх Кирилл далек от истинного учения Христа. Поэтому группа священнослужителей призвала провести "церковный трибунал".

Об этом сообщил 10 апреля священник Прихода святого Архистратига Михаила села Волосское Андрей Пинчук. Трибуналом он назвал Собор Восточных Патриархов, неоднократно рассматривавший иски против высших церковных сановников.

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В общей сложности под этим открытым письмом подписались 136 священников УПЦ МП из разных уголков Украины. Они акцентировали внимание на недопустимости действий того, кого многие годы считали духовным лидером.

Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла,

– сказал представитель УПЦ МП.

Какие обвинения предъявили украинские священники Московского патриархата:

Кирилл проповедует доктрину "русского мира". Она вообще не соответствует православному учению, поэтому должна быть осуждена как ересь;

Кирилл совершил моральные преступления. Он благословил войну против Украины, поэтому полностью поддержал агрессивные действия российских войск на территории Украины.

Публичное обращение по поводу "трибунала" над Кириллом: смотрите видео