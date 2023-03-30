Пропагандистские российские СМИ сообщают, что с таким заявлением выступил кремлевский спикер после того, как на территории Лавры состоялись конфликты между монахами и представителями Минкульта. Также Песков обвинил украинские власти якобы в давлении на представителей УПЦ МП, информирует 24 Канал.
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Россия готова "оказать убежище" монахам Лавры
В ходе общения с пропагандистскими росСМИ Песков заявил, что Россия готова "предоставить убежище" монахам УПЦ МП, которых "незаконно выгоняют" из Киево-Печерской лавры. Кроме того, представитель Кремля заявил о "давлении" на российскую православную церковь в Украине.
Страна-агрессор готова предложить представителям УПЦ МП так называемую "эвакуацию" в Россию. Однако окончательное решение будет зависеть только от священнослужителей.
Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безразличным к дальнейшей судьбе, если это будет нужно,
– заявил кремлевский спикер.
В РосСМИ активно начали освещать сегодняшние события в Лавре, ведь их можно удачно перекрутить на руку пропаганде. Некоторые из них уже пишут о том, что на территории святыни звучат "тревожные сигналы" с колокольней. Также пропагандисты активно используют нарратив, что украинские власти якобы "рейдерским путем пытаются завладеть Лаврой". Однако в Кремле умалчивают о том, как российские "агенты в рясах" в Украине работают на страну-агрессора.
Выселение УПЦ МП из Лавры: последние новости
- 29 марта был последний день, когда священнослужители УПЦ МП имели право находиться на территории Киево-Печерской лавры. Однако монахи пренебрегают тем, что истек срок аренды и договор о безвозмездном пользовании государственным имуществом расторгнут.
- Сегодня, 30 марта, на территории святыни дошло даже до столкновений. Верующие УПЦ МП сорвали замок с ворот и ворвались на территорию Лавры. Впоследствии к святыне пришли представители Минкульта, которые должны были провести проверку, однако сторонники московского патриархата помешали их деятельности.
- Если Паша "Мерседес" в последние дни только сыпал пустые угрозы, то сегодня перешел от слов к делу. После службы он общался с журналистами, однако ему не понравились некоторые вопросы, поэтому он толкнул журналистку, которая чуть не упала. Другой священнослужитель УПЦ МП напал на оператора и пытался сломать его камеру.