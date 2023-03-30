Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що з такою заявою виступив кремлівський речник після того, як на території Лаври відбулися конфлікти між ченцями й представниками Мінкульту. Також Пєсков звинуватив українську владу буцімто у тиску на представників УПЦ МП, інформує 24 Канал.
До теми Ідеальна картинка для пропаганди: як Кремль збирається використати історію з Лаврою
Росія готова "надати прихисток" ченцям Лаври
Під час спілкування з пропагандистськими росЗМІ Пєсков заявив, що Росія готова "надати прихисток" ченцям УПЦ МП, яких "незаконно виганяють" з Києво-Печерської лаври. Окрім того, речник Кремля заявив про "тиск" на російську православну церкву в Україні.
Країна-агресорка готова запропонувати представникам УПЦ МП так звану "евакуацію" до Росії. Проте остаточне рішення залежатиме лише від священнослужителів.
Але, безумовно, я не сумніваюся, що в Росії ніхто не залишиться байдужим до подальшої долі, якщо це буде потрібно,
– заявив кремлівський речник.
У росЗМІ активно почали висвітлювати сьогоднішні події у Лаврі, адже їх можна вдало перекрутити на руку пропаганді. Деякі з них вже пишуть про те, що на території святині звучать "тривожні сигнали" з дзвіниць. Також пропагандисти активно використовують наратив, що українська влада буцімто "рейдерським шляхом намагається заволодіти Лаврою". Проте у Кремлі замовчують щодо того, як російські "агенти в рясах" в Україні працюють на країну-агресора.
Виселення УПЦ МП з Лаври: останні новини
- 29 березня був останній день, коли священнослужителі УПЦ МП мали право перебувати на території Києво-Печерської лаври. Проте монахи нехтують тим, що закінчився строк оренди й договір про безоплатне користування державним майном розірвано.
- Сьогодні, 30 березня, на території святині дійшло навіть до сутичок. Віряни УПЦ МП зірвали замок з воріт і увірвалися на територію Лаври. Згодом до святині прийшли представники Мінкульту, які мали здійснити перевірку, проте прихильники московського патріархату завадили їх діяльності.
- Якщо Паша "Мерседес" останніми днями лише сипав пусті погрози, то сьогодні перейшов від слів до діла. Після служби він спілкувався з журналістами, проте йому не сподобалися деякі запитання, тому він штовхнув журналістку, яка ледь не впала. Інший священнослужитель УПЦ МП напав на оператора й намагався зламати його камеру.