Об этом идет речь в ответе УПЦ МП на запрос адвоката Елены Исаевской, пишет "Закон и бизнес".

Читайте также Сторонники Порошенко угрожали семье "Да Винчи", его сестрам, его маме, – вдова Героя

"В свое время Порошенко был прихожанином и меценатом Украинской православной церкви... Учитывая информацию, где Порошенко в стихаре несет икону в окружении духовенства УПЦ, можно сделать вывод, что он в то время выполнял послушание пономаря", – ответили церковники.



Ответное письмо КМ УПЦ / Фото "Закон и бизнес"

Они объяснили, что пономарь – это человек-мирянин, который относится к низшей ступени церковнослужителей. Поэтому этот ответ опровергает утверждение, что якобы Порошенко никогда не служил московскому патриархату. А меценатство в таком случае можно оценивать, как прямое финансирование УПЦ МП, отмечают СМИ.

По мнению "Закон и бизнес", Порошенко мог использовать служение в московской церкви для своей карьеры в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова, где он работал министром. И в 2012 году даже подарил Януковичу оригинал картины Айвазовского.

Напомним, что по данным СМИ, Порошенко вел бизнес в России даже после аннексии Крыма. Также Порошенко обвиняли в сговоре с Россией и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Мол, он непосредственно давал указания договариваться с Путиным. В этот же период в интернете опубликовали разговор во время которого якобы Порошенко сказал Путину: "Жму руку! Обнимаю!".