Про це йде мова у відповіді УПЦ МП на запит адвоката Олени Ісаєвської, пише "Закон і бізнес".

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"Свого часу Порошенко був парафіянином та меценатом Української православної церкви... З огляду на інформацію, де Порошенко в стихарі несе ікону в оточенні духовенства УПЦ, можна зробити висновок, що він на той час виконував послух пономаря", – відповіли церковники.



Лист-відповідь КМ УПЦ / Фото "Закон і бізнес"

Вони пояснили, що паламар – це чоловік-мирянин, який належить до нижчого ступня церковнослужителів. Тож ця відповідь спростовує твердження, що нібито Порошенко ніколи не служив московському патріархату. А меценатство в такому випадку можна оцінювати, як пряме фінансування УПЦ МП, зауважують ЗМІ.

На думку "Закон і бізнес", Порошенко міг використати служіння в московській церкві для своєї кар'єри в урядах Віктора Януковича та Миколи Азарова, де він працював міністром. І у 2012 році навіть подарував Януковичу оригінал картини Айвазовського.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Порошенко вів бізнес у Росії навіть після анексії Криму. Також Порошенка звинувачували у змові з Росією та бойовиками "ЛДНР" під час бойових дій у 2014-2015 роках для закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. Мовляв, він безпосередньо давав вказівки домовлятися з Путіним. У цей же період в інтернеті опублікували розмову під час якої нібито Порошенко сказав Путіну: "Тисну руку! Обіймаю!".