УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно: что нужно знать

Украинская православная церковь открыла храмы людям. Помогает всем, чем может.

Кроме того, на Западе страны обеспечивают помощью беженцев.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно

УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно, снабжают их едой, ночевкой и теплой одеждой,

– говорится в сообщении.

Также для военных собирают необходимые вещи.

УПЦ открыла храмы для людей / Скриншот из фейсбука Центра информации УПЦ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!