УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно: что нужно знать
2 марта 2022 , 16:11Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Сегодня"
Украинская православная церковь открыла храмы людям. Помогает всем, чем может.
Кроме того, на Западе страны обеспечивают помощью беженцев.
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УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно
УПЦ открыла храмы для людей круглосуточно, снабжают их едой, ночевкой и теплой одеждой,
– говорится в сообщении.
Также для военных собирают необходимые вещи.
УПЦ открыла храмы для людей / Скриншот из фейсбука Центра информации УПЦ
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