Декларация открыта для подписания и обсуждения. Ее могут подписать верующие и духовенство УПЦ и ПЦУ – по ссылке.
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Украинское православие должно быть единственным: детали о декларации
Находившиеся на встрече представители УПЦ и ПЦУ отметили, что собрались ради "единения украинского православия". Ведь это условие единства всего народа и залог стабильности государства. Духовенство также отметило, что диалог между конфессиями будет способствовать взаимопониманию общин и верующих.
Теперь же ПЦУ и УПЦ едины в вопросах:
- осуждение войны, которую развязала Россия против нашего государства;
- осуждение московского патриархата, благословившего русских военных на убийство украинцев;
- понимание важности единения для защиты Украины;
- понимание необходимости отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости в общении друг с другом и в публичном пространстве;
- отказа от неканонической практики перекрещивания;
- необходимости просветительской работы, чтобы не допустить в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов;
- необходимости ухода от узко корпоративных интересов в межправославном диалоге.
Представители УПЦ и ПЦУ отметили, что это создает определенные вызовы, ведь у церковных общин есть разные подходы к изменениям юрисдикции. Однако духовенство убеждено, что ни одна из преград не будет такой, которую нельзя преодолеть.
Надеемся, что такой диалог, начавшись по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины,
– говорится в сообщении.
УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог уже ко Дню крещения Киевской Руси – Украины, который отмечают 28 июля.
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