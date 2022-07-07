Декларація відкрита до підписання і обговорення. Її можуть підписати віряни і духовенство УПЦ та ПЦУ – за посиланням.
Актуально "Початок нового шляху": УПЦ й ПЦУ зустрілися, щоб подолати суперечки
Українське православ'я має бути єдиним: деталі про декларацію
Представники УПЦ та ПЦУ, які були на зустрічі, зазначили, що зібралися заради "єднання українського православ'я". Адже це є умовою єдності всього народу і запорукою стабільності держави. Духовенство також зазначило, що діалог між конфесіями сприятиме взаєморозумінню між громадами та вірянами.
То ж тепер ПЦУ й УПЦ єдині у питаннях:
- засудження війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави;
- засудження московського патріархату, який благословив російських військових на вбивство українців;
- розуміння важливості єднання для захисту України;
- розуміння необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості у спілкуванні один з одним та в публічному просторі;
- відмови від неканонічної практики перехрещування;
- необхідності просвітницької роботи, щоб не допустити в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів;
- необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі.
Представники УПЦ та ПЦУ зазначили, що це створює певні виклики, адже церковні громади мають різні підходи до змін юрисдикції. Однак духовенство переконане, що жодна з перепон не буде такою, яку не можна подолати.
Сподіваємося, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України,
– мовиться у повідомленні.
УПЦ та ПЦУ закликали ієрархів розпочати офіційний діалог вже до Дня хрещення Київської Русі – України, який відзначають 28 липня.
До теми дивіться відео про те, як УПЦ заявила про незалежність від московського патріархату: