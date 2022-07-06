Встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви прошла 5 июля. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что это произошло в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской.
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Историческая встреча и диалог
Ткаченко подчеркнул, что встреча была исторической. Ведь сейчас война ставит перед нами новые вызовы, а все лишнее остается позади.
Встреча духовенства / Фото из фейсбука Ткаченко
Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – это наши общие цели. Я верю, что эта встреча – начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины,
– сказал Ткаченко.
Министр был на встрече лично / Фото из фейсбука Ткаченко
Он заверил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому всячески способствовать.
Новости украинской церкви
- Наше государство меняется и во время войны, а после борьбы нас ждет просто безумное превращение. Изменения внедряет и церковь. Недавно на Священном синоде Православной церкви Украины было принято решение создать новую религиозную организацию в составе ПЦУ на территории Киево-Печерской Лавры.
- Также многие церкви на территории Украины начали выходить из-под московского патриархата и вступать в ПЦУ. Например, одна из церковных общин в Ивано-Франковске, ранее принадлежавшая к УПЦ (МП), решила перейти в Православную церковь Украины. Такую позицию поприветствовал глава города.
- Кроме того, церковь приобщается и к международным делам. Так, Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Варфоломею. Духовенство просило лишить престола русского патриарха Кирилла. Ведь он поддержал войну в Украине.
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