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УПЦ КП выразила протест России за вмешательство в церковные дела Украины

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УПЦ КП выразила протест России за вмешательство в церковные дела Украины
УПЦ КП выразила протест России за вмешательство в церковные дела Украины / www.cerkva.info

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) обвиняет Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом сообщили на сайте УПЦ КП.

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"Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс с целью помешать ему", – говорится в сообщении на сайте УПЦ КП.

Отмечается, что по дипломатическим и другим каналам в интересах власти РФ и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные православные церкви.

Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны засвидетельствовать нежелание православных в Украине поддержать начатое дело. Используя свое влияние, в частности финансовое, на руководство Митрополии Московского Патриархата в Украине, эти политические структуры распространяют "подписные листы" в приходах Московского Патриархата в Украине – хотя ни одного публичного церковного распоряжения делать это не было сделано,
– отмечается в заявлении.

В Украинской церкви призвали архиереев, духовенство и верующих, которые находятся в составе Московского Патриархата в Украине, не участвовать в политических провокациях прокремлевских сил, не становиться заложниками их стремления реванша и возврата к власти.

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Также в УПЦ КП считают недопустимым, чтобы под видом религиозной деятельности через структуры Московского Патриархата в Украине распространялась кремлевскую агрессивную идеологию "русского мира", чтобы верующие и общество Митрополии РПЦ в Украине становились заложниками прокремлевских сил и проводниками их программы.

"Государство должно надлежащим образом реагировать на все факты нарушения законодательства, принимать меры для прекращения таких нарушений и привлечения виновных к ответственности. Общественность Украины также имеет право на уважение, способом предусмотренным законами, выражать свое осуждение фактов противоправной деятельности со стороны лиц и организаций, связанных с Московским Патриархатом", – отметили в синоде.

Теги: Новости Украины Новости России Единая поместная церковь религия УПЦ КП
Источник: 24 Канал
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