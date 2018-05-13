УПЦ КП висловила протест Росії за втручання в церковні справи України

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) звинувачує Росію і прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.

Про це повідомили на сайті УПЦ КП.

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"Відомі численні факти політичного і державного втручання з боку Російської Федерації і прокремлівських політичних сил в Україні в процес з метою перешкодити йому", – йдеться в повідомленні на сайті УПЦ КП.

Зазначається, що через дипломатичні та інші канали в інтересах влади РФ і Московської патріархії здійснюється тиск на Константинопольський Патріархат, інші Помісні православні церкви.

Прокремлівські політичні структури в Україні організували збір підписів, які, на їхню думку, мають засвідчити небажання православних в Україні підтримати розпочату справу. Використовуючи свій вплив, зокрема фінансовий, на керівництво Митрополії Московського Патріархату в Україні, ці політичні структури поширюють "підписні листи" у парафіях Московського Патріархату в Україні – хоча жодного публічного церковного розпорядження робити це не було зроблено,

– наголошується у заяві.

В Українській церкві закликали архієреїв, духівництво та вірян, які перебувають у складі Московського Патріархату в Україні, не брати участі у політичних провокаціях прокремлівських сил, не ставати заручниками їх прагнення реваншу і повернення до влади.

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Також в УПЦ КП вважають неприпустимим, щоб під виглядом релігійної діяльності через структури Московського Патріархату в Україні поширювалася кремлівську агресивну ідеологію "русского мира", щоб віряни і суспільство Митрополії РПЦ в Україні ставали заручниками прокремлівських сил і провідниками їх програми.

"Держава має належним чином реагувати на всі факти порушення законодавства, вживати заходів для припинення таких порушень та притягнення винних до відповідальності. Громадськість України також має право на повагу, у спосіб передбачений законами, висловлювати своє засудження фактів протиправної діяльності з боку осіб і організацій, пов'язаних з Московським Патріархатом", – наголосили в синоді.