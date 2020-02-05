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      Управление, направленное на результат: Кабмин принял новую программу сотрудничества с НАТО

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      Украина-НАТО / 24 канал

      Правительство одобрило новую Годовую национальную программу сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год по международной методике – Results-Based Management. То есть управление, направленное на результат.

      Годовая программа предусматривает реформы сектора обороны и безопасности, а также демократические преобразования в стране. Этот документ является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Впервые документ разрабатывали по международной методике, ориентированной на права, свободы и интересы человека. Именно такой подход исповедует Североатлантический Альянс.

      Такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН,
      – уточнил Гончарук.

      По словам премьера, эта программа максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук НАТО
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