Управление, направленное на результат: Кабмин принял новую программу сотрудничества с НАТО

Правительство одобрило новую Годовую национальную программу сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год по международной методике – Results-Based Management. То есть управление, направленное на результат.

Годовая программа предусматривает реформы сектора обороны и безопасности, а также демократические преобразования в стране. Этот документ является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Впервые документ разрабатывали по международной методике, ориентированной на права, свободы и интересы человека. Именно такой подход исповедует Североатлантический Альянс.

Такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН,

– уточнил Гончарук.

По словам премьера, эта программа максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.



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