Управління, спрямоване на результат: Кабмін ухвалив нову програму співпраці з НАТО

Уряд схвалив нову Річну національну програму співпраці Україна-НАТО на 2020 рік за міжнародною методикою – Results-Based Management. Тобто управління, спрямоване на результат.

Річна програма передбачає реформи сектору оборони та безпеки, а також демократичні перетворення в країні. Цей документ є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО. Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Уперше документ розробляли за міжнародною методикою, яка орієнтована на права, свободи та інтереси людини. Саме такий підхід сповідує Північноатлантичний Альянс.

Така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН,

– уточнив Гончарук.

За словами прем'єра, ця програма максимально наближена за змістом і принципам до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку саму структуру.



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