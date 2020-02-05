15:24
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ

      Управління, спрямоване на результат: Кабмін ухвалив нову програму співпраці з НАТО

      71 Читать новость на русском
      Україна-НАТО / 24 канал

      Уряд схвалив нову Річну національну програму співпраці Україна-НАТО на 2020 рік за міжнародною методикою – Results-Based Management. Тобто управління, спрямоване на результат.

      Річна програма передбачає реформи сектору оборони та безпеки, а також демократичні перетворення в країні. Цей документ є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО. Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Читайте також: Україна хоче отримати статус партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає

      Уперше документ розробляли за міжнародною методикою, яка орієнтована на права, свободи та інтереси людини. Саме такий підхід сповідує Північноатлантичний Альянс.

      Така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН,
      – уточнив Гончарук.

      За словами прем'єра, ця програма максимально наближена за змістом і принципам до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку саму структуру.

      НАТО
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

      Дизайн ванної кімнати 2020: які види інтер`єру будуть популярні в наступному році
      сьогодні
      13623
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук НАТО
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 7 найочікуваніших прем'єр лютого: на що піти в кіно наприкінці зими
      Марта Вересюк 505
      сьогодні , 12:00 США програють "холодну війну 2.0" Росії та Китаю, – TNN
      Світові Медіа 782
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      542
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 10378
      сьогодні , 10:12 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 1204
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук