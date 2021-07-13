Согласно данным Главного управления статистики в Киеве, по состоянию на 1 мая 2021 года численность имеющегося населения столицы составляла всего лишь 2 миллиона 953 тысячи 956 человек. Впрочем, по неофициальной информации, в столице проживают почти 5 миллионов человек.
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В январе – апреле 2021 численность населения уменьшилась. Однако, если сопоставить общие цифры Госстата, в целом в Киеве людей становится все больше.
Какие районы Киева являются наиболее густонаселенными
Работники управления статистики в собственных подсчетах сообщают, что:
- в Соломенском районе столицы зарегистрированы 384 232 человека;
- в Деснянском – 366 954;
- в Днепровском – 356 919;
- в Дарницком – 347 874;
- в Святошинском – 340 954;
- в Оболонском – 317 314;
- в Голосеевском – 253 043;
- в Шевченковском – 213 751;
- в Подольском – 209 100;
- в Печерском – 163 815.
В управлении статистики говорят, что больше всего в столице жителей от 15 до 64 лет (67,8% от общей цифры). Женщин среди них – 53,9%. Мужчин – 46,1%.
Средний возраст населения Киева:
- женщины – 42,3 лет;
- мужчины – 37,9 лет.