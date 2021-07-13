Згідно з даними головного управління статистики у Києві, станом на 1 травня 2021 чисельність наявного населення столиці становила всього лише 2 мільйона 953 тисячі 956 осіб. Втім, за неофіційною інформацією, у столиці мешкає майже 5 мільйонів людей.
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У січні – квітні 2021 чисельність населення зменшилася. Однак якщо співставити загальні цифри держстату, загалом у Києві людей становиться дедалі більше.
Які райони Києва є найбільш густонаселеними
Працівники управління статистики у власних підрахунках повідомляють, що:
- у Солом'янському районі столиці зареєстровано 384 232 людини;
- у Деснянському – 366 954;
- у Дніпровському – 356 919;
- у Дарницькому – 347 874;
- у Святошинському – 340 954;
- в Оболонському – 317 314;
- у Голосіївському – 253 043;
- у Шевченківському – 213 751;
- у Подільському – 209 100;
- у Печерському – 163 815.
В управлінні статистики кажуть, що найбільше у столиці жителів від 15 до 64 років (67,8% від загальної цифри). Жінок серед них – 53,9%. Чоловіків – 46,1%.
Середній вік населення Києва:
- жінки – 42,3 років;
- чоловіки – 37,9 років.