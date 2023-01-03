Поэтому отныне оформлять ввоз беспилотников можно будет гораздо проще. Об этом решении правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Интересно Мужчина из Кривого Рога разработал уникальный дрон-камикадзе.

Как оформить ввоз беспилотника

Так, до окончания действия военного положения отменяется применение мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и оформление гарантийных писем. То есть не будет никаких:

лицензий,

квот,

потребности оформлять гарантийные письма.

Для оформления человеку, который ввозит дрон, нужно будет только лично заполнить и подать письменную или электронную декларацию. Отметим, что раньше для ввоза такой техники требовалось множество документов, в том числе гарантийные письма от воинских частей.

Обратите внимание! Беспилотники и запчасти для них должны быть оформлены как гуманитарная помощь от доноров в значении Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Почему это важно

Отметим, что украинские военные для задач на передовой используют не только военные беспилотники. Так, для разведки с высоты активно используются любые дроны, которые могут наблюдать за оккупантами.

Их больше всего используют ВСУ. В частности, в части аэроразведки. Это действительно глаза и уши наших военных. Очень важно, чтобы как можно больше дронов изготавливали в Украине и заезжали сюда.

– рассказывала ранее депутат Галина Васильченко.

И поскольку такие аппараты помогают армии защищать Украину и уничтожать врага, то волонтеры закупают для защитников и их, в частности Mavic, Autel, которые наиболее нужны.