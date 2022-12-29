Об этом написал депутат "Голоса" Ярослав Железняк. Он перечислил главные новшества законопроекта.
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"На законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлины и НДС. В частности, для физических лиц. Норма будет действовать до мая 2023 года", – отметил нардеп.
Что даст законопроект
По словам Железняка, в закон учли его правку о распространении освобождения от пошлин для почтовых и экспресс-отправлений. Кроме того, депутаты поддержали возможность хранить топливо без лицензии.
По настоянию Правительства до 2 тысяч литров, а все больше нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую, – сказал нардеп.
Он рассказал, что также от НДС и пошлин освободили техническую помощь Energy Community. Организация привозит оборудование для возобновления поставок энергии.
"Вступает в силу через 3 дня после опубликования. То есть это 2 – 3 января 2023 года", – добавил Железняк.
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