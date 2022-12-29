Про це написав депутат "Голосу" Ярослав Железняк. Він перелічив головні новації законопроєкту.
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"На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Зокрема, для фізичних осіб. Норма діятиме до травня 2023", – зазначив нардеп.
Що дасть законопроєкт
За словами Железняка, до закону врахували його правку щодо розповсюдження звільнення від мита для поштових та експрес-відправлень. Крім цього, депутати підтримали можливість зберігати пальне без ліцензії.
За наполяганням Уряду до 2 тисяч літрів, а все що більше треба буде повідомити по декларативному принципу податкову, – сказав нардеп.
Він розповів, що також від ПДВ та мита звільнили технічну допомогу Energy Community. Організація привозить обладнання для відновлення постачання енергії.
"Набирає чинності через 3 дні після опублікування. Тобто це 2 – 3 січня 2023 року", – додав Железняк.
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