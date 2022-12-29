Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії та газу Yasno Сергій Коваленко.
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"Прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи", – сказав Коваленко.
Ситуація у Києві та Дніпрі
Гендиректор додав, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Відтак, є висока ймовірність, що днями електропостачання повернеться до дообстрільного рівня. Щодо Дніпра, то, як зазначив Коваленко, світло подаватимуть за графіками.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сподівається, що світло за графіками у Києві подаватимуть вже 30 грудня. За його словами, попередній тиждень енергетики працювали, щоб поліпшити ситуацію і їм це вдалось.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетний обстріл не функціонував електротранспорт, а всі медичні установи перейшли на роботу в екстремальному режимі. Приблизно о 10:00 у Львові 90% абонентів залишилися без світла
- Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що найскладніша ситуація з електропостачанням на Заході України, а також у Київському й Одеському регіонах.
- Через відключення електроенергії не працює майже половина банківських відділень країни. У звіті Нацбанку за грудень вважають, що збитки можуть перевищити 300 мільйонів гривень.