Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії та газу Yasno Сергій Коваленко.

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"Прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи", – сказав Коваленко.

Ситуація у Києві та Дніпрі

Гендиректор додав, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Відтак, є висока ймовірність, що днями електропостачання повернеться до дообстрільного рівня. Щодо Дніпра, то, як зазначив Коваленко, світло подаватимуть за графіками.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сподівається, що світло за графіками у Києві подаватимуть вже 30 грудня. За його словами, попередній тиждень енергетики працювали, щоб поліпшити ситуацію і їм це вдалось.

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