Об этом сообщил генеральный директор поставщика электроэнергии и газа Yasno Сергей Коваленко.
К теме Массированный удар по Украине: какими ракетами и откуда Россия атаковала Украину
"Прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы", – сказал Коваленко.
Ситуация в Киеве и Днепре
Гендиректор добавил, что в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок. Следовательно, высока вероятность, что на днях электроснабжение вернется к дообстрельному уровню. Что касается Днепра, то, как отметил Коваленко, свет будут подавать по графику.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко надеется, что свет по графикам в Киеве будут подавать уже 30 декабря. По его словам, на прошлой неделе энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию и им это удалось.
Отключение света в Украине: последние новости
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за ракетных обстрелов не функционировал электротранспорт, а все медицинские учреждения перешли на работу в экстремальном режиме. Приблизительно в 10:00 во Львове 90% абонентов остались без света
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Западе Украины, а также в Киевском и Одесском регионах.
- Из-за отключения электроэнергии не работает почти половина банковских отделений страны. В отчете Нацбанка за декабрь считают, что ущерб может превысить 300 миллионов гривен.