Ураган в Чернигове повырывал деревья с корнями, повреждены авто – фото, видео
Накануне в Чернигове пронесся сильный ураган. Сильный ветер с корнем вырвал деревья, минимум 3 автомобиля повреждены.
В патрульной полиции сообщили, что пострадавших в результате непогоды нет, пишет "Общественное".
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12 мая правоохранители получили несколько сообщений о падении деревьев:
- на улице Попудренко, 12-тут на "Ланос" упал тополь;
- на улице Доценко – дерево упало сразу на два автомобиля.
Ураган пронесся в Чернигове – улица Доценко / Фото "Общественное"
В центре города ветер повырывал деревья на территории исторического Вала, а также на улице Коцюбинского.
Сильный ветер повалил деревья в центре Чернигова / Фото с фейсбука – Иляна книга шкляра
Последствия непогоды на Черниговщине / Фото с фейсбука – Алекс Шавченко
На одном из видео, которое местные жители опубликовали в соцсетях, видно падение тополя на автомобили, припаркованные неподалеку.
В Чернигове ураган повалил дерево на авто: смотрите видео (Любимый Чернигов)