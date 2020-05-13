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Ураган в Чернигове повырывал деревья с корнями, повреждены авто – фото, видео

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Последствия непогоды в Чернигове
Последствия непогоды в Чернигове / suspilne.media

Накануне в Чернигове пронесся сильный ураган. Сильный ветер с корнем вырвал деревья, минимум 3 автомобиля повреждены.

В патрульной полиции сообщили, что пострадавших в результате непогоды нет, пишет "Общественное".

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12 мая правоохранители получили несколько сообщений о падении деревьев:

  • на улице Попудренко, 12-тут на "Ланос" упал тополь;
  • на улице Доценко – дерево упало сразу на два автомобиля.

Буревій у чернігорві
Ураган пронесся в Чернигове – улица Доценко / Фото "Общественное"

В центре города ветер повырывал деревья на территории исторического Вала, а также на улице Коцюбинского.

 Буревій Чернігів
Сильный ветер повалил деревья в центре Чернигова / Фото с фейсбука – Иляна книга шкляра

Чернігів негода
Последствия непогоды на Черниговщине / Фото с фейсбука – Алекс Шавченко

На одном из видео, которое местные жители опубликовали в соцсетях, видно падение тополя на автомобили, припаркованные неподалеку.

В Чернигове ураган повалил дерево на авто: смотрите видео (Любимый Чернигов)

Когда ожидать улучшения погоды в Украине? Погода улучшится уже с 15 мая, но кое-где все еще будут идти дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+19 градусов.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Новости Чернигова Транспорт Непогода в Украине
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