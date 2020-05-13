Ураган в Чернигове повырывал деревья с корнями, повреждены авто – фото, видео

Накануне в Чернигове пронесся сильный ураган. Сильный ветер с корнем вырвал деревья, минимум 3 автомобиля повреждены.

В патрульной полиции сообщили, что пострадавших в результате непогоды нет, пишет "Общественное".

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12 мая правоохранители получили несколько сообщений о падении деревьев:

на улице Попудренко, 12-тут на "Ланос" упал тополь;

на улице Доценко – дерево упало сразу на два автомобиля.



Ураган пронесся в Чернигове – улица Доценко / Фото "Общественное"

В центре города ветер повырывал деревья на территории исторического Вала, а также на улице Коцюбинского.



Сильный ветер повалил деревья в центре Чернигова / Фото с фейсбука – Иляна книга шкляра



Последствия непогоды на Черниговщине / Фото с фейсбука – Алекс Шавченко

На одном из видео, которое местные жители опубликовали в соцсетях, видно падение тополя на автомобили, припаркованные неподалеку.

В Чернигове ураган повалил дерево на авто: смотрите видео (Любимый Чернигов)