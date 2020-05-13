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Буревій у Чернігові повиривав дерева з корінням, пошкоджені авто – фото, відео

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Наслідки негоди у Чернігові
Наслідки негоди у Чернігові / suspilne.media

Напередодні Черніговом пронісся сильний буревій. Сильний вітер з корінням повиривав дерева, щонайманше 3 автомобіля пошкоджені.

У патрульній поліції повідомили, що постраждалих внаслідок негоди немає, пише "Суспільне".

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12 травня правоохоронці отримали кілька повідомлень про падіння дерев:

  • на вулиці Попудренка, 12 – тут на "Ланос" впала тополя;
  • на вулиці Доценка – дерево впало одразу на два автомобілі.

Буревій у чернігорві
Буревій пронісся Черніговом – вулиця Доценка / Фото "Суспільне"

У центрі міста вітер повиривав дерева на території історичного Валу, а також на вулиці Коцюбинського.

Чернігів негода
Сильний вітер повалив дерева у центрі Чернігова / Фото з фейсбука – Иляна Шклярова

Чернігів негода
Наслідки негоди на Чернігівщині / Фото з фейсбука – Алекс Шавченко

На одному з відео, яке місцеві мешканці опублікували у соцмережах, видно падіння тополі на автомобілі, припарковані неподалік.

У Чернігові буревій повалив дерево на авто: дивіться відео (Любимый Чернигов)

За словами синоптиків, погода в Україні покращиться вже з 15 травня, але подекуди все ще йтимуть дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +15...+19 градусів.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини Чернігова Транспорт Негода в Україні Новини України
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