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Прикарпаття охопила потужна пилова буря: трапилася ДТП – фото, відео

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Прикарпаття охопила потужна пилова буря 12 травня 2020: відео
Прикарпаття охопила потужна пилова буря: трапилася ДТП / mi100.info

В Івано-Франківській області, поблизу Коломиї пройшла сильна пилова буря. Потужний вітер попіднімав з полів хмари пилу. Видимість на дорогах відчутно погіршилася. Внаслідок цього трапилася щонайменше одна ДТП.

Імла, спровокована пиловою бурею, ускладнила рух на дорогах, повідомили у фейсбуці "Краю".

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Очевидець бурі Віталій Фещук виклав відео, в якому розповів, що сильний вітер підіймав частинки ґрунту та пилу. Через це проїжджу частину майже не було видно.

Складні погодні умови спровокували щонайменше одну ДТП. Зіткнулися два легкові автомобілі.

пилова буря бтп
Через імлу, спровоковану пиловою бурею, зіткнулися автомобілі / Фото mi100.info

До уваги водіїв! Непроста ситуація на шляху до Коломиї. Пригадується недавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномальний характер,
– йдеться у підписі до відео.

До слова, нещодавно у Рівному вирувала пилова буря. Через пил та сміття ледь виднілися машини.

Пилова буря на Прикарпатті: дивіться відео

Зверніть увагу! Впродовж 12 травня в Івано-Франківській області та місті очікують посилення північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду (1 рівень небезпечності жовтий).

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Аварії та ДТП Транспорт Негода в Україні Погода
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