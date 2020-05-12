Прикарпаття охопила потужна пилова буря: трапилася ДТП – фото, відео

В Івано-Франківській області, поблизу Коломиї пройшла сильна пилова буря. Потужний вітер попіднімав з полів хмари пилу. Видимість на дорогах відчутно погіршилася. Внаслідок цього трапилася щонайменше одна ДТП.

Імла, спровокована пиловою бурею, ускладнила рух на дорогах, повідомили у фейсбуці "Краю".

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Очевидець бурі Віталій Фещук виклав відео, в якому розповів, що сильний вітер підіймав частинки ґрунту та пилу. Через це проїжджу частину майже не було видно.

Складні погодні умови спровокували щонайменше одну ДТП. Зіткнулися два легкові автомобілі.



Через імлу, спровоковану пиловою бурею, зіткнулися автомобілі / Фото mi100.info

До уваги водіїв! Непроста ситуація на шляху до Коломиї. Пригадується недавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномальний характер,

– йдеться у підписі до відео.

До слова, нещодавно у Рівному вирувала пилова буря. Через пил та сміття ледь виднілися машини.

Пилова буря на Прикарпатті: дивіться відео

Зверніть увагу! Впродовж 12 травня в Івано-Франківській області та місті очікують посилення північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду (1 рівень небезпечності жовтий).