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Прикарпатье охватила мощная пылевая буря: произошло ДТП – фото, видео

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Прикарпатья охватила мощная пылевая буря 12 мая 2020: видео
Прикарпаття охопила потужна пилова буря: трапилася ДТП / mi100.info

В Ивано-Франковской области, вблизи Коломыи прошла сильная пылевая буря. Мощный ветер поднял с полей облака пыли. Видимость на дорогах ощутимо ухудшилась. В результате произошло по меньшей мере одно ДТП.

Мгла, спровоцированная пылевой бурей, осложнила движение на дорогах, сообщили в фейсбуке "Края".

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Очевидец бури Виталий Фещук выложил видео, в котором рассказал, что сильный ветер поднимал частицы почвы и пыли. Из-за этого проезжую часть почти не было видно.

Сложные погодные условия спровоцировали по меньшей мере одно ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.

пилова буря бтп
Из-за мглы, спровоцированной пылевой бурей, столкнулись автомобили / Фото mi100.info

К вниманию водителей! Непростая ситуация на пути в Коломыю. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер,
– говорится в подписи к видео.

К слову, недавно в Ровно бушевала пылевая буря. Из-за пыли и мусора едва виднелись машины.

Пылевая буря на Прикарпатье: смотрите видео

Обратите внимание! В течение 12 мая в Ивано-Франковской области и городе ожидают усиление северо-западного ветра 15 – 20 метров за секунду (1 уровень опасности желтый).

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП Транспорт Непогода в Украине Погода
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