В сети появилось видео с охотниками за ураганами, попавшими в сердце урагана Иан.
Важно Ураган Иан оставил Кубу без света и добрался до Флориды: жуткие видео
Они были высоко в небе и пролетели сквозь глаз урагана. Случилось это в тот момент, когда он приближался к Флориде. Смельчаки сделали это не ради развлечения, а чтобы узнать больше об интенсивности и скорости стихийного бедствия.
Что следует знать о мощности урагана
Иан – это ураган четвертой категории, что означает, что максимальная скорость ветра будет достигать не менее 130 миль в час, или 209 километров в час.
С приходом урагана на сушу ожидается:
- большое количество осадков,
- опасные штормовые волны,
- наводнения и сильные ветры на большей части штата.
Прогнозируется, что ураган не выйдет из штата до утра 30 сентября.
Самолет попал в самое сердце урагана Иан: смотрите видео
Что происходило внутри самолета: смотрите видео
Добавим, что сильнейший ураган Иан накрыл Кубу 27 сентября. Он принес сильный дождь и ветер со скоростью до 125 миль в час (201 километр в час). К сожалению, стихия унесла жизни двух человек.
В результате шторма произошло разрушение электросети и Куба оказалась в темноте. Перед закатом жители искали пищу и основные припасы, выстроившись под навесами, чтобы купить продукты.