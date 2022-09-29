Так, у мережі з'явилося відео з мисливцями за ураганами, які потрапили у самісіньке серце урагану Іан.

Важливо Ураган Іан залишив Кубу без світла і дістався Флориди: моторошні відео

Вони були високо у небі і пролетіли крізь око урагану. Сталося це в той момент, коли він наближався до Флориди. Відчайдухи зробили це не заради розваги, а щоб дізнатися більше про інтенсивність і швидкість стихійного лиха.

Що варто знати про потужність урагану

Іан – це ураган четвертої категорії, що означає, що максимальна швидкість вітру сягатиме щонайменше 130 миль на годину, або ж аж 209 кілометрів на годину.

З приходом урагану на сушу очікується:

велика кількість опадів,

небезпечні штормові хвилі,

повені та сильні вітри на більшій частині штату.

Прогнозується, що ураган не вийде зі штату до ранку 30 вересня.

Літак потрапив у самісіньке серце урагану Іан: дивіться відео

Що відбувалося всередині літака: дивіться відео

Додамо, що потужний ураган Іан накрив Кубу 27 вересня. Він приніс сильний дощ і вітер зі швидкістю до 125 миль на годину (201 кілометр на годину). На жаль, стихія забрала життя двох людей.

У результаті шторму сталася руйнація електромережі й Куба опинилася у темряві. Перед заходом сонця жителі шукали їжу та основні припаси, вишукуючись під навісами, щоб купити харчі.