Из-за стихии около 1,7 миллиона жителей штата остались без света. Спасатели проводят поиски жертв и пострадавших в результате урагана.

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Последствия свирепств урагана Иан

По данным издания CNN, количество погибших в результате свирепств стихии уже составляет 45 человек, однако цифры, к сожалению, могут возрасти, поскольку продолжаются поисковые операции. В то же время около 10 000 человек считаются пропавшими без вести. Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что спасательные бригады обошли более 3 000 домов в наиболее пострадавших районах.

Ураган Иан свирепствует во Флориде: смотрите видео

В основном причиной смерти жертв урагана стало либо утопление, либо травмы, полученные из-за сильного ветра. Однако среди погибших есть и пожилые супруги, которые умерли после того, как в больнице исчез свет, а они находились на кислородных аппаратах. Одну женщину водой унесло в океан, а еще несколько человек погибли в результате падения деревьев.

Последствия урагана Иан: смотрите видео

Стихия разрушила дамбу между Флоридой и островом Санибел. Ураган вызвал многочисленные разрушения в штате. Сейчас идет оценка убытков, однако по прогнозам они уже могут стать самыми большими за последние 30 лет.

Тем временем стихия не останавливается – ураган Иан движется к Северной и Южной Каролине.

Стихия наделала беды на Кубе

Мощный ураган Иан накрыл Кубу 27 сентября. Он принес сильный дождь и ветер со скоростью до 125 миль в час (201 километр в час). К сожалению, стихия унесла жизни двух человек.

Стихия обесточила страну. Поэтому там сейчас начинаются протесты в столице – Гаване. Причиной стало то, что город, как и большинство населенных пунктов, до сих пор без света.

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