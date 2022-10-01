Через стихію близько 1,7 мільйона мешканців штату залишилися без світла. Рятувальники проводять пошуки жертв та постраждалих унаслідок урагану.

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Наслідки лютування урагану Іан

За даними видання CNN, кількість загиблих унаслідок лютування стихії уже становить 45 осіб, однак цифри, на жаль, можуть зрости, оскільки тривають пошукові операції. Водночас близько 10 000 осіб вважають зниклими безвісти. Губернатор Флориди Рон Десантіс повідомив, що рятувальні бригади обійшли понад 3000 будинків у найбільш постраждалих районах

Ураган Іан лютує у Флориді: дивіться відео

Здебільшого причиною смерті жертв урагану стало або утоплення, або травми, отримані через сильний вітер. Однак черед загиблих є й літнє подружжя, яке померло після того, як у лікарні зникло світло, а вони перебували на кисневих апаратах. Одну жінку водою знесло в океан, а ще кілька людей загинули внаслідок падіння дерев.

Наслідки урагану Іан: дивіться відео

Стихія зруйнувала дамбу між Флоридою та островом Санібел. Ураган спричинив численні руйнування у штаті. Зараз триває оцінювання збитків, однак за прогнозами вони вже можуть стати найбільшими за останні 30 років.

Тим часом стихія не зупиняється – ураган Іан рухається до Північної та Південної Кароліни.

Стихія наробила лиха на Кубі

Потужний ураган Іан накрив Кубу 27 вересня. Він приніс сильний дощ і вітер зі швидкістю до 125 миль на годину (201 кілометр на годину). На жаль, стихія забрала життя двох людей.

Стихія знеструмила країну. Через це там зараз спалахують протести в столиці – Гавані. Причиною стало те, що місто, як і більшість населених пунктів, досі без світла.

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